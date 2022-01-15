Yatırımcı rehberi (5)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,17 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,17 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,19'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|279,368358
|-3,17
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,212992
|-2,63
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,07
|-2,63
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.283,42
|-2,01
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,141215
|-1,93
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,226363
|-1,90
|Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
|1,149514
|-1,72
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,649852
|-1,68
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|5,701983
|-1,65
|Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon
|1,45595
|-1,46
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,085769
|-3,19
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013056
|-1,69
|Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF
|0,02086
|-1,42
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,030135
|-1,07
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Kira Sert. Katılım EYF
|0,091796
|-0,77
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,08642
|-0,75
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,175483
|-0,68
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,233616
|-0,46
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,090368
|-0,39
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,0495
|-0,38
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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