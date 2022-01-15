Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,17 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,17 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,19'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: