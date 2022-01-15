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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,17 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,17 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,19'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu279,368358-3,17
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,212992-2,63
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,07-2,63
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.283,42-2,01
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,141215-1,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,226363-1,90
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon1,149514-1,72
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,649852-1,68
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,701983-1,65
Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon1,45595-1,46
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,085769-3,19
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013056-1,69
Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF0,02086-1,42
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,030135-1,07
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Kira Sert. Katılım EYF0,091796-0,77
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,08642-0,75
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,175483-0,68
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,233616-0,46
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,090368-0,39
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0495-0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,17 ile Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu oldu.

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