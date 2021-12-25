Yatırımcı rehberi (5)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 30,10 ile İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 30,10 ile İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon oldu.
Bnp Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ise yüzde 27,90'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,590579
|-30,10
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,450692
|-29,01
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.077,36
|-27,76
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|66,019751
|-27,43
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|57,507946
|-27,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,138344
|-26,62
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,801012
|-26,50
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|53,41703
|-26,48
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,131283
|-25,87
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,044066
|-25,83
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,126748
|-27,90
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,136359
|-27,60
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,14544
|-26,14
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,196493
|-26,09
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,197407
|-25,74
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,126623
|-25,73
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,019992
|-25,67
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,174553
|-25,51
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,143593
|-25,48
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,155362
|-25,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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