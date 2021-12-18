Yatırımcı rehberi (5) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,83 ile Inveo Portföy Bir. Değ. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,83 ile Inveo Portföy Bir. Değ. Fon oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,12'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Inveo Portföy Bir. Değ. Fon2,056522-2,83
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,518841-1,93
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,125236-1,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,820857-1,42
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,548228-1,34
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,724531-1,33
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,227224-1,33
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,317095-1,32
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,028368-0,44
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,083296-0,32
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014394-1,12
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019482-0,99
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,073565-0,82
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,043291-0,75
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,029321-0,70
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,025529-0,68
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,034642-0,57
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021273-0,57
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,047472-0,46
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,057837-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu

Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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