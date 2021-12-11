Yatırımcı rehberi (5) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,98 ile TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,98 ile TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 4,02'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu2,314946-1,98
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,832692-0,18
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,242456-0,04
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014557-4,02
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,04769-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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