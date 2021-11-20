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Yatırımcı rehberi (5)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,00 ile Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,00 ile Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 5,38'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031874-3,00
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,345291-1,83
Aura Portföy Değ. Fon0,854419-1,18
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,052023-0,76
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,571711-0,70
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237354-0,61
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,862039-0,46
Qinvest Portföy Değ. Fon0,089183-0,05
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,15084-0,03
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015594-5,38
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,027014-1,36
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,080586-0,21
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021763-0,21
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,075345-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,078987-0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,067736-0,17
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,044459-0,16
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,037199-0,08
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,026102-0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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