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Yatırımcı rehberi (5)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,62 ile KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,62 ile KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,61'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,943708-2,62
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,855718-1,96
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,922828-1,91
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,150886-1,29
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,076239-1,21
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,952677-0,95
Aura Portföy Değ. Fon0,864608-0,31
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,363019-0,22
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon1,00477-0,20
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,48758-0,17
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016481-1,61
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,011534-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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