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Yatırımcı rehberi (5)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,48 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,48 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 3,08'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,103846-2,48
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,049171-2,38
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu180,511948-2,27
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,570482-1,54
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,990832-1,41
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237435-1,41
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,130141-1,28
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,004032-0,99
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,855701-0,96
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,873029-0,92
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018452-3,08
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,057009-2,73
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019535-1,88
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020292-1,78
VEM Katkı EYF0,019315-1,72
VEM Standart EYF0,071618-1,72
HEM Katkı EYF0,019134-1,68
ZEM Katkı EYF0,020518-1,66
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,01916-1,64
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019991-1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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