Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,80 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,63'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: