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Yatırımcı rehberi (5)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,80 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,80 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,63'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,938599-3,80
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,271487-3,57
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,044911-3,50
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,795063-3,46
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,089098-3,43
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,901434-2,79
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,444145-2,60
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,009496-2,34
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,854113-2,12
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,145268-1,93
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067511-1,63
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,066056-1,44
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035433-1,44
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,10503-1,31
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,06048-1,31
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,106355-1,27
VEM Hisse Senedi EYF0,105661-1,13
ZEM Hisse Senedi EYF0,028069-1,10
HEM Hisse Senedi EYF0,026982-1,10
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009565-1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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