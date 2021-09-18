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Yatırımcı rehberi (5)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,41 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,41 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 3,07'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,988393-5,41
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,952787-5,34
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,818803-4,93
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,986986-4,47
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,438977-4,38
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041663-4,21
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF18,829457-3,66
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,597541-3,30
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)98,420851-2,89
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,032786-2,89
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021315-3,07
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,06863-2,95
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,061282-2,54
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038574-2,45
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,02679-2,43
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,03595-2,38
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,034627-2,30
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036395-2,25
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,144297-2,21
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,087157-2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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