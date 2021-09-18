Yatırımcı rehberi (5)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,41 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,41 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF ise yüzde 3,07'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,988393
|-5,41
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,952787
|-5,34
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,818803
|-4,93
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,986986
|-4,47
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,438977
|-4,38
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041663
|-4,21
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|18,829457
|-3,66
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,597541
|-3,30
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|98,420851
|-2,89
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,032786
|-2,89
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021315
|-3,07
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,06863
|-2,95
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,061282
|-2,54
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038574
|-2,45
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,02679
|-2,43
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,03595
|-2,38
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034627
|-2,30
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036395
|-2,25
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,144297
|-2,21
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,087157
|-2,13
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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