Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,45 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.

"Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ise yüzde 2,50'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: