Yatırımcı rehberi (5)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,45 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,45 ile "İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu" oldu.
"Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ise yüzde 2,50'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,854317
|-3,45
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,094490
|-2,88
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,071865
|-2,88
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,844090
|-2,75
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047663
|-2,73
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|46,585037
|-2,59
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|101,347805
|-2,45
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,124463
|-2,39
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070142
|-2,38
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|18,444572
|-2,34
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070714
|-2,50
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035442
|-2,37
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067042
|-1,91
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,037231
|-1,73
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107981
|-1,70
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033775
|-1,69
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109276
|-1,69
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,183604
|-1,67
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043915
|-1,65
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,147558
|-1,63
(SÜRECEK)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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