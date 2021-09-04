Yatırımcı rehberi (5)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,27 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,27 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ise yüzde 0,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|789,883696
|-1,27
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,032560
|-1,04
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,572285
|-1,01
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,620605
|-0,98
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,068231
|-0,96
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,123489
|-0,94
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,23208
|-0,93
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,093135
|-0,93
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,047211
|-0,92
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,250446
|-0,89
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032011
|-0,97
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,058816
|-0,88
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,134967
|-0,87
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,10835
|-0,83
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102686
|-0,81
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,082958
|-0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,114627
|-0,79
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,015717
|-0,78
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,045742
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015818
|-0,76
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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