Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,27 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,27 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ise yüzde 0,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF789,883696-1,27
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,032560-1,04
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,572285-1,01
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,620605-0,98
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,068231-0,96
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,123489-0,94
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,23208-0,93
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,093135-0,93
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,047211-0,92
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,250446-0,89
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032011-0,97
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,058816-0,88
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,134967-0,87
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,10835-0,83
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,102686-0,81
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,082958-0,79
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,114627-0,79
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,015717-0,78
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,045742-0,77
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015818-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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