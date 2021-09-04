Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,27 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,27 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ise yüzde 0,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: