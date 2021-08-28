Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,59 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,59 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.

NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 1,48'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: