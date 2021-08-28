Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,59 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,59 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.

NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 1,48'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,932815-2,59
Tacirler Portföy Değ. Fon4,587626-2,11
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,094008-1,88
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF800,02336-1,75
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,608846-1,74
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,032901-1,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,067084-1,56
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,068891-1,54
TEB Portföy Altın Fonu0,112389-1,54
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,309039-1,54
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

NN Hay. Em. Altın EYF0,031357-1,48
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,050679-1,48
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,052287-1,47
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,049564-1,47
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,05571-1,47
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,050452-1,46
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016886-1,45
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,01582-1,45
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,051643-1,43
VEM Altın Katılım EYF0,053895-1,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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