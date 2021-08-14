Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,23 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,23 ile Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 4,47'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,017768-8,23
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,126975-8,17
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,985447-7,27
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,015334-7,19
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,841745-7,09
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043088-5,75
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF0,99529-3,31
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,067323-3,29
Fiba Portföy Altın Fonu0,039556-3,26
Ak Portföy Altın Fonu0,10675-3,26
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009742-4,47
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016906-3,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,050602-3,16
NN Hay. Em. Altın EYF0,031511-3,16
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,015893-3,16
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,050959-3,15
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,052465-3,15
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,055956-3,13
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,05372-3,11
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,051841-3,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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