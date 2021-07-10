Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,23 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,23 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

"Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ise yüzde 3,59'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: