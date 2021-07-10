Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,23 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,23 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.

"Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ise yüzde 3,59'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,022351-3,23
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,721387-2,88
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,018879-2,74
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,109112-2,57
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,970478-2,52
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,954651-2,33
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017284-2,12
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,013514-1,97
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,035069-1,87
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,067450-1,31
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,065854-3,59
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021281-1,04
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,055648-0,84
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,058713-0,63
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,088415-0,47
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067229-0,43
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018105-0,37
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,034413-0,36
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,019331-0,31
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108614-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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