Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,54 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,54 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

"VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ise yüzde 3,03'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,010489-4,54
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,320503-4,15
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF17,632761-3,66
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF17,886172-3,57
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,129656-3,49
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,056558-3,46
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,689624-3,00
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,014120-2,89
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,472198-2,85
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF17,505826-2,80
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021505-3,03
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026437-2,58
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038030-2,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,062335-2,45
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033862-2,40
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,115655-2,38
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067520-2,25
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,170333-2,20
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,170198-2,06
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,035211-2,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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