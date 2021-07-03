Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,54 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,54 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

"VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ise yüzde 3,03'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: