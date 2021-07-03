Yatırımcı rehberi (5)
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,54 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,54 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
"VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ise yüzde 3,03'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,010489
|-4,54
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,320503
|-4,15
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|17,632761
|-3,66
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|17,886172
|-3,57
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,129656
|-3,49
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056558
|-3,46
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,689624
|-3,00
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|19,014120
|-2,89
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,472198
|-2,85
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|17,505826
|-2,80
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021505
|-3,03
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026437
|-2,58
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038030
|-2,53
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062335
|-2,45
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033862
|-2,40
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,115655
|-2,38
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067520
|-2,25
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,170333
|-2,20
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,170198
|-2,06
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035211
|-2,06
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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