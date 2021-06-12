Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,92 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,92 ile QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 2,04'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF806,191678-2,92
QNB Finans Portföy Altın BYF45,140830-1,98
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF51,188405-1,84
Fiba Portföy Altın Fonu0,042644-1,64
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,068161-1,64
HSBC Portföy Altın Fonu4,301316-1,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,072465-1,61
İş Portföy Altın Fonu0,055691-1,59
Deniz Port. Altın Fonu0,062024-1,59
Gedik Portföy Altın Fon1,079431-1,58
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015913-2,04
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,055434-1,59
VEM Altın Katılım EYF0,057609-1,57
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,050619-1,57
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,052990-1,56
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,054177-1,56
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,053209-1,55
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,018070-1,54
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,054285-1,54
NN Hay. Em. Altın EYF0,033735-1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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