Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,86 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,86 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EY ise yüzde 3,03'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,021777-4,86
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,975410-4,69
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,899855-4,23
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,414306-4,22
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,135012-4,18
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,727893-3,96
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,602452-3,85
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,148708-1,01
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,646497-0,50
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,056429-0,85
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065101-3,03
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,101279-2,98
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,102083-2,95
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,070187-2,78
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,04931-2,73
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,099875-2,71
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,120637-2,66
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070161-2,62
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,050959-2,54
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,03985-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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