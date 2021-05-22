Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,04 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,04 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF ise yüzde 0,33'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014576-4,04
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032759-1,22
HSBC Portföy Değ. Fon150,282601-0,78
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,363459-0,68
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048667-0,66
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,70657-0,50
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,818672-0,41
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,032245-0,41
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,811494-0,32
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,003903-0,29
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,05996-0,33
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028405-0,31
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040846-0,29
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,102658-0,22
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,019087-0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,021118-0,19
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,031752-0,18
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,052287-0,14
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,07205-0,14
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,021601-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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