Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,50 ile Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,50 ile Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF ise yüzde 1,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045537-3,50
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,107635-2,82
Gedik Portföy Altın Fon0,973768-2,21
Fiba Portföy Altın Fonu0,038329-2,04
QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,407814-2,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,065064-2,01
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,061403-2,00
TEB Portföy Altın Fonu0,108735-1,99
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,052725-1,99
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,870556-1,99
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016241-1,97
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,047661-1,94
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048741-1,94
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,050328-1,93
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,053682-1,93
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050017-1,93
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045665-1,92
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,051639-1,91
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,015308-1,90
VEM Altın Katılım EYF0,05196-1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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