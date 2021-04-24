Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 14,13 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 14,13 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 8,11'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,965158-14,13
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,926111-12,85
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,849489-12,03
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,130359-10,77
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,7546-8,98
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,080808-8,73
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,999722-8,70
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,532925-8,19
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,961548-7,92
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,513056-7,83
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,060637-8,11
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,049537-6,94
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,037746-6,24
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026241-6,22
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,112371-6,11
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,06455-6,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,046399-5,85
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,066041-5,64
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,095324-5,15
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,094703-5,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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