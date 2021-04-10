Yatırımcı rehberi (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (5)

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,53 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi
Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,53 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,25'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013655-2,53
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,107879-2,22
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,916543-1,96
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,078931-1,67
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF10,891469-1,55
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,707534-1,53
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039991-1,52
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,606743-1,35
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,701269-1,15
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,184495-1,10
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,054396-1,25
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,058294-0,87
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029047-0,55
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,070132-0,34
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,067923-0,29
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,034747-0,19
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018604-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,058253-0,09
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,030610-0,05
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,031436-0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Mario Draghi Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Deniz Hande Erçel Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (5) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:24:03. #1.14#
title