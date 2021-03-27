Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 19,83 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 19,83 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 12,66'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF10,746511-19,83
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,701781-19,75
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,078037-19,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039606-19,11
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,085726-11,56
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF41,333922-11,33
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,803936-11,31
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,113077-11,11
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055094-10,99
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF17,521599-10,82
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017113-12,66
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017277-12,64
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,017809-11,65
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,167063-11,15
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,033414-10,75
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,13641-10,73
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069057-10,73
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,08228-10,71
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,156143-10,68
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,176865-10,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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