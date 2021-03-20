Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

20.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:19
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,35 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,35 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,12'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,012421-8,35
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,094397-7,46
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,850835-5,19
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,027371-2,58
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF701,668085-2,50
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF40,569531-2,40
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,084358-2,35
QNB Finans Portföy Altın BYF35,96968-2,28
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu135,337803-2,02
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,995761-1,95
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,044056-2,12
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014044-1,89
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032503-1,40
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020432-1,33
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,129541-1,09
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033508-0,98
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,086395-0,89
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019593-0,89
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019776-0,88
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,143486-0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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