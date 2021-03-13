Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

13.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:20
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,35 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,35 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,51'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,096121-3,35
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,870497-3,32
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,048755-3,30
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,311530-3,15
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)110,656547-2,47
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,829948-1,58
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,585008-1,37
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235019-1,19
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,141107-1,10
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,044073-0,81
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,077611-2,51
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019951-1,69
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019768-1,60
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021785-1,55
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,02081-1,51
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020844-1,47
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,020368-1,46
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,020808-1,42
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,018835-1,39
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,021467-1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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