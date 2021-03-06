Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,08 ile Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,08 ile Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,37'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: