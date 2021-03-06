Yatırımcı rehberi (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yatırımcı rehberi (5)

06.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:17
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,08 ile Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,08 ile Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,37'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,991439-4,08
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,093890-3,94
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,040761-3,85
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,221806-3,41
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,018416-3,13
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,969622-2,94
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,848996-2,56
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,368493-1,61
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0277-1,52
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593126-1,23
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,043133-1,37
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,042148-1,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,043087-1,00
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,047423-1,00
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,04307-1,00
NN Hay. Em. Altın EYF0,026714-0,98
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,01438-0,98
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,044434-0,95
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,045566-0,95
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,04035-0,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Müslüm Gürses Kerimcan Durmaz
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Emre Taşdemir Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (5) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:37:23. #1.16#
title