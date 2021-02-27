Yatırımcı rehberi (5)
27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:12
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,30 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,30 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 4,68'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,146721
|-10,30
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,143748
|-5,97
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,354672
|-5,78
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|21,190537
|-5,73
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|77,542638
|-5,48
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,741832
|-5,48
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,960381
|-5,37
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,934168
|-4,67
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,747204
|-4,60
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,29251
|-4,58
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058847
|-4,68
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035697
|-3,53
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055491
|-3,26
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,077539
|-3,13
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,104601
|-2,97
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,104099
|-2,92
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,123071
|-2,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,043731
|-2,34
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027528
|-2,28
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039612
|-2,27
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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