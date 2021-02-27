Yatırımcı rehberi (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yatırımcı rehberi (5)

27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:12
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,30 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 10,30 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 4,68'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,146721-10,30
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,143748-5,97
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,354672-5,78
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF21,190537-5,73
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)77,542638-5,48
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,741832-5,48
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,960381-5,37
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,934168-4,67
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,747204-4,60
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,29251-4,58
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,058847-4,68
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,035697-3,53
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,055491-3,26
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,077539-3,13
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,104601-2,97
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,104099-2,92
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,123071-2,87
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,043731-2,34
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027528-2,28
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039612-2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan İrem Derici Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Cenk Tosun Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (5) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 11:22:59. #1.14#
title