Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,98 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,98 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 4,55'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: