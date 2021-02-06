Yatırımcı rehberi (5)
06.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:07
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,98 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,98 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 4,55'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,045425
|-5,98
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,468030
|-5,82
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,87821
|-4,98
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040844
|-4,78
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054914
|-4,61
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,034338
|-4,57
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058337
|-4,55
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,097608
|-4,51
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,114699
|-4,50
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,052306
|-4,46
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044707
|-4,55
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043671
|-4,49
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,027073
|-4,47
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046444
|-4,47
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042733
|-4,47
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043661
|-4,46
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,044667
|-4,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044983
|-4,43
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,046226
|-4,43
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,043033
|-4,43
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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