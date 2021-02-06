Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

06.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,98 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,98 ile Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 4,55'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF41,045425-5,98
QNB Finans Portföy Altın BYF36,468030-5,82
Gedik Portföy Altın Fon0,87821-4,98
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,040844-4,78
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,054914-4,61
Fiba Portföy Altın Fonu0,034338-4,57
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,058337-4,55
TEB Portföy Altın Fonu0,097608-4,51
Garanti Portföy Altın Fonu0,114699-4,50
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,052306-4,46
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,044707-4,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,043671-4,49
NN Hay. Em. Altın EYF0,027073-4,47
VEM Altın Katılım EYF0,046444-4,47
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,042733-4,47
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,043661-4,46
ZEM Altın Katılım EYF0,044667-4,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,044983-4,43
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,046226-4,43
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,043033-4,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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