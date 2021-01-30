Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

30.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:09
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,03 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,03 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,92'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,108261-7,03
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,921414-7,03
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,118686-6,90
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,101989-6,40
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051659-6,37
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,061082-5,30
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)112,54201-4,82
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,126882-4,57
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,654579-4,39
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,294593-4,24
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051238-4,92
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,078889-4,83
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,095537-4,31
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,03216-4,15
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,182113-4,13
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,036108-3,96
VEM Hisse Senedi EYF0,106297-3,89
ZEM Hisse Senedi EYF0,028243-3,85
HEM Hisse Senedi EYF0,027213-3,85
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,084226-3,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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