Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,03 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,03 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,92'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: