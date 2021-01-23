Yatırımcı rehberi (5)
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Yatırımcı rehberi (5)

23.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:03
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,31 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,31 ile Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 2,58'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,108966-2,31
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,165815-2,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055173-2,26
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,28423-1,79
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF20,504401-1,46
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF47,62881-1,41
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010847-1,27
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,054341-1,24
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,129696-1,02
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF19,155665-0,92
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045647-2,58
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020504-1,16
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF0,021725-0,46
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,05183-0,32
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,05389-0,25
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF0,109535-0,24
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099162-0,17
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096472-0,17
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF0,117127-0,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092922-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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