Yatırımcı rehberi (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yatırımcı rehberi (5)

09.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:12
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,34 ile Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,34 ile Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF ise yüzde 2,27'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039544-2,34
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,107202-2,29
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,082434-2,16
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,065776-2,15
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,218365-2,14
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,088245-2,11
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,027534-2,08
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,102958-2,00
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,687609-2,00
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,439848-1,99
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,073398-2,27
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,04065-2,24
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,098955-2,21
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,098859-2,21
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,120482-2,19
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137615-2,17
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,090462-2,16
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,070944-2,16
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,141935-2,16
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,031766-2,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump İlker Başbuğ Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan İrem Derici Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (5) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 11:24:13. #1.14#
title