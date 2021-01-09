Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,34 ile Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,34 ile Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF ise yüzde 2,27'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: