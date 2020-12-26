Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,40 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,40 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF ise yüzde 3,46'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: