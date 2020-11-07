Yatırımcı rehberi (5)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yatırımcı rehberi (5)

07.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:19
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,80 ile Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,80 ile Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF ise yüzde 0,51'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049225 -0,80
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,804696 -0,76
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025927 -0,63
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,413400 -0,55
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 118,570747 -0,36
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251077 -0,33
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,547498 -0,32
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,86666 -0,22
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227928 -0,18
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,014836 -0,10
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010721 -0,51
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041293 -0,48
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,04792 -0,45
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076183 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035892 -0,30
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075723 -0,29
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,043857 -0,25
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023734 -0,23
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,075705 -0,19
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,078787 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

İlgili Haberler

Avustralyalı yatırımcı Ammar Issa'dan Adana'ya saç ve güzellik merkezi
Avustralyalı yatırımcı Ammar Issa'dan Adana'ya saç ve güzellik merkezi
Ordu'da serbest piyasada fındık 23,5 lira
Ordu'da serbest piyasada fındık 23,5 lira
Uzmanlar depremde hasar alan yeni binalara ilişkin uyardı: 5 yıl müteahhitlerin sorumluluğunda, tazminat davası açılabilir
Uzmanlar depremde hasar alan yeni binalara ilişkin uyardı: 5 yıl müteahhitlerin sorumluluğunda, tazminat davası açılabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Hadise Orhan Veli Demet Evgar Demet Özdemir
Spor Ali Koç Gökhan Töre Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Çocuk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (5) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 11:30:54. #1.15#
title