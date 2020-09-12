Yatırımcı rehberi (5) Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

"Allianz Hayat Em. Karma EYF" ise yüzde 1,57'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: