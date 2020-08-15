Yatırımcı rehberi (5) Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 14,59'luk düşüşle Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 14,59'luk düşüşle Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ise yüzde 3,68'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,854076 -14,59 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,754696 -5,12 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,529322 -5,07 HSBC Portföy Altın Fonu 3,852929 -4,33 İş Portföy Altın Fonu 0,049689 -4,05 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060408 -3,99 Fiba Portföy Altın Fonu 0,03796 -3,96 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,868657 -3,95 Deniz Port. Altın Fonu 0,055328 -3,93 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064436 -3,77 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,048889 -3,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044688 -3,63 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,0299 -3,63 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049284 -3,60 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048651 -3,60 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047079 -3,59 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047797 -3,59 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029651 -3,59 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015889 -3,57 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050713 -3,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA