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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,39'luk düşüşle Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Yatırımcı rehberi (5)
04.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:04

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,39'luk düşüşle Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)

oldu.

Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF

ise yüzde 0,98'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035604 -2,39
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 121,070624 -0,36
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026792 -0,35
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028206 -0,35
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,870718 -0,26
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,850504 -0,25
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237663 -0,24
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,050132 -0,21
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 177,698484 -0,19
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,811548 -0,18
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019120 -0,98
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,015185 -0,58
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030773 -0,26
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042807 -0,26
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072545 -0,20
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048809 -0,20
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077262 -0,20
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034240 -0,19
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063925 -0,18
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077670 -0,17

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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