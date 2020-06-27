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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,44'lük düşüşle TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Yatırımcı rehberi (5)
27.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:06

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,44'lük düşüşle TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF ise yüzde 1,44'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,908543 -1,44
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061847 -1,42
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,369357 -1,40
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032571 -1,36
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056262 -1,29
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087592 -1,19
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188254 -1,17
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,0915 -1,02
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,229578 -1,00
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,077973 -0,96
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,04388 -1,44
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102799 -1,31
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117607 -1,31
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116364 -1,29
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079087 -1,26
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,04106 -1,23
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,07702 -1,23
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,119924 -1,16
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,083118 -1,13
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012096 -1,12

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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