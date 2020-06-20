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Yatırımcı rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,58'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Yatırımcı rehberi (5)
20.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:11

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,58'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF ise yüzde 0,06'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,055927 -2,58
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041154 -1,12
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,925246 -0,79
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,756069 -0,69
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034322 -0,61
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032772 -0,51
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110775 -0,25
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,040783 -0,06

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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