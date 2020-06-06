Yatırımcı rehberi (5) En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,83'lük düşüşle Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,83'lük düşüşle Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF ise yüzde 1,42'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033798 -1,83 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,178030 -1,67 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,131683 -1,62 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,073869 -1,54 Deniz Port. Altın Fonu 0,045431 -1,46 Fiba Portföy Altın Fonu 0,03115 -1,46 TEB Portföy Altın Fonu 0,088888 -1,45 İş Portföy Altın Fonu 0,040676 -1,44 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,052833 -1,42 Ak Portföy Altın Fonu 0,083814 -1,42 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012264 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,038858 -1,40 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,039861 -1,40 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024106 -1,40 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,03956 -1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,04008 -1,39 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,038336 -1,39 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024357 -1,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038747 -1,39 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,037953 -1,39

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA