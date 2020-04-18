Yatırımcı rehberi (5) En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,20'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,20'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,42'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007625 -6,20 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,670037 -4,21 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043407 -3,89 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084027 -3,88 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,356662 -1,97 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018621 -1,82 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056031 -1,43 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,383001 -1,42 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,542316 -1,18 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,298072 -1,18 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033686 -1,42 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016373 -1,39 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016502 -1,36 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016351 -1,34 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017534 -1,32 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017906 -1,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017593 -1,28 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017417 -1,25 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017465 -1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016738 -1,21

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA