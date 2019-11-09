Yatırımcı rehberi (5)

09.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:08

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,40'lık düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.



Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,65'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,264627 -2,40 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,541344 -1,45 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025561 -1,13 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023152 -0,98 Deniz Port. Altın Fonu 0,034201 -0,97 İş Portföy Altın Fonu 0,030556 -0,96 TEB Portföy Altın Fonu 0,066501 -0,96 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027157 -0,96 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039225 -0,95 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037412 -0,93 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012323 -1,65 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028061 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028756 -0,97 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017775 -0,95 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009922 -0,94 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028512 -0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029507 -0,92 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018098 -0,92 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029577 -0,92 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028567 -0,92

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA