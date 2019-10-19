Yatırımcı rehberi (5)

19.10.2019 11:04

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,56'lık düşüşle Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.



Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 4,17'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Tacirler Portföy Değ. Fon 1,401208 -5,56 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093800 -5,03 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047581 -4,54 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,956241 -4,39 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,987022 -4,36 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,091315 -4,09 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104506 -4,06 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,001025 -3,97 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019733 -3,95 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050741 -3,95 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105750 -4,17 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024605 -4,06 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027466 -3,92 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068827 -3,87 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086765 -3,85 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017652 -3,85 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018300 -3,83 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074111 -3,72 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064662 -3,62 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064013 -3,59

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA