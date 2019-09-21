Yatırımcı rehberi (5)

21.09.2019 11:14

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,08'lik düşüşle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.



Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 2,70'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099494 -4,08 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050663 -3,97 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190383 -3,38 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110660 -3,01 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,096453 -2,81 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031173 -2,78 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,050811 -2,77 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054923 -2,71 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,156570 -2,68 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,147539 -2,67 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072653 -2,70 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019301 -2,69 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018624 -2,66 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091978 -2,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029099 -2,53 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024250 -2,39 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,025530 -2,36 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077539 -2,30 MetLife Em. ve Hay. OKS Agr. Değ. EYF 0,009347 -1,23 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118730 -1,39

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA