Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,93'lük düşüşle İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon oldu.



Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF ise yüzde 0,91'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,03 -0,93 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,44 -0,92 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,02 -0,82 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,89 -0,66 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,01 -0,57 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,29 -0,53 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,06 -0,51 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,14 -0,51 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,03 -0,47 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,04 -0,46 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,01 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,03 -0,85 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,02 -0,78 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,08 -0,59 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,06 -0,58 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,06 -0,57 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,05 -0,53 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,09 -0,51 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,09 -0,50 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,04 -0,46

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA