Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,33'lük düşüşle Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.



Anadolu Hayat Emeklilik İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 2,47'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,03 -3,33 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -2,76 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,01 -2,74 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,70 -2,39 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,03 -2,21 TEB Portföy Altın Fonu 0,05 -2,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,03 -2,10 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,02 -2,09 HSBC Portföy Altın Fonu 1,99 -2,07 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,02 -2,06 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,06 -2,47 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,06 -2,46 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,04 -2,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,03 -2,29 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,02 -2,11 NN Hay. Em. Altın EYF 0,01 -2,10 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,02 -2,10 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,02 -2,10 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,01 -2,06 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,02 -2,03

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA