Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,99'luk düşüşle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.



Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 2,64'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041754 -4,99 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,453633 -4,40 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,05139 -4,19 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034386 -4,19 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027987 -3,82 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,400973 -3,14 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042781 -2,89 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,012848 -2,71 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015348 -2,71 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018853 -2,65 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013519 -2,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019441 -2,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,05007 -1,80 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017694 -1,72 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,046351 -1,60 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053948 -1,44 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048644 -1,39 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091821 -1,39 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103937 -1,39 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078185 -1,38

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)