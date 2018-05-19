Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,96'lık düşüşle Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu oldu.

Fiba Emeklilik ve Hayat Katkı EYF ise yüzde 3,44'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,02878 -3,96 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051059 -3,70 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101622 -3,48 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,102045 -3,45 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,329781 -3,34 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,520595 -3,22 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043949 -3,12 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014057 -3,12 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 253,726108 -3,11 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,399872 -3,11 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013105 -3,44 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012561 -3,43 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012896 -3,39 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012566 -3,35 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012287 -3,18 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013545 -3,17 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012648 -3,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012463 -3,09 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012621 -2,95 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012374 -2,94

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)