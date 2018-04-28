Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,79'luk düşüşle Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,40'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,904628 -5,79 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,927434 -5,70 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,05368 -5,55 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106489 -5,18 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118245 -4,75 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,44602 -4,49 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062335 -4,38 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,032138 -4,34 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,44447 -4,33 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,295804 -4,28 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026945 -6,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052888 -4,05 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023774 -3,91 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018706 -3,78 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,05063 -3,65 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095546 -3,64 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,108162 -3,64 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,081287 -3,63 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065412 -3,62 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,049759 -3,60

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)