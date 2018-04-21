Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,88'lik düşüşle İstanbul Portföy Yabancı (G.Ol.Piy.) Borçlanma Araçları Fonu oldu.



Garanti Emeklilik ve Hayat Altın EYF ise yüzde 2,78'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,025423 -2,88 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,020983 -2,88 Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018973 -2,84 Ak Portföy Altın Fonu 0,041195 -2,80 TEB Portföy Altın Fonu 0,043732 -2,77 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,012747 -2,77 İş Portföy Altın Fonu 0,020063 -2,75 HSBC Portföy Altın Fonu 1,5812 -2,75 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,015329 -2,75 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,014888 -2,71 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020207 -2,78 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,01907 -2,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,018514 -2,76 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011645 -2,76 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019628 -2,75 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,01898 -2,75 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019275 -2,74 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018312 -2,74 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,018671 -2,74 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,019595 -2,74

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)