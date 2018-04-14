Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 8,17'lik düşüşle İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu oldu.



NN Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF ise yüzde 3,98'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,051277 -8,17 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 16,53108 -6,00 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055747 -5,91 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110194 -5,77 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,211792 -5,32 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,469135 -5,24 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020489 -4,94 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,999625 -4,76 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,732041 -4,63 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,032654 -4,45 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,104609 -3,98 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,11817 -3,60 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033516 -3,49 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019514 -3,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058733 -3,43 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028769 -3,41 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,02039 -3,38 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043086 -3,33 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050132 -3,32 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019102 -3,24

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)