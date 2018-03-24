Yatırımcı Rehberi (5)

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,98'lik düşüşle Ak Portföy Yeni Teknoloji Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 2,60'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,024193 -4,98 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 46,420796 -4,01 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,043159 -3,27 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,020504 -2,91 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,053548 -2,50 Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,018369 -2,09 TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,588027 -1,95 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 17,688724 -1,61 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117658 -1,52 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059531 -1,50 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023294 -2,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076923 -1,50 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056694 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023156 -0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036973 -0,81 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020407 -0,60 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,108545 -0,53 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026166 -0,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,01387 -0,46 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020003 -0,43

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)